Ardahan'da yoğun sis oluştu
Ardahan'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Ardahan'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sis etkili olmaya devam ediyor.
Sis, özellikle Kura Nehri ve Ardahan Kalesi ile 80. Yıl Şehir Stadyumu bölgesinde yoğunlaştı.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
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