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        Ardahan'da yoğun sis oluştu

        Ardahan'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 11:17 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:17
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        Ardahan'da yoğun sis oluştu
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        Ardahan'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sis etkili olmaya devam ediyor.

        Sis, özellikle Kura Nehri ve Ardahan Kalesi ile 80. Yıl Şehir Stadyumu bölgesinde yoğunlaştı.

        Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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