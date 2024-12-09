Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'daki Aktaş Gölü dondu

        Ardahan'da dondurucu soğukların etkisiyle Aktaş Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 10:02 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'daki Aktaş Gölü dondu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da dondurucu soğukların etkisiyle Aktaş Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

        Kar ve soğuk havanın etkili olduğu kentte, gece hava sıcaklığı zaman zaman sıfırın altında 15 dereceye kadar düşüyor.

        Türkiye-Gürcistan sınırında yer alan Çıldır ilçesindeki Aktaş Gölü'nün yüzeyi de soğuk nedeniyle tamamen buz tuttu.

        Buz kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı gölün üzerine çıkan bazı vatandaşlar, yürüyüş yapıp fotoğraf çekti.

        Göl kıyısındaki Kenarbel köyü muhtarı Serkan Akgün, gazetecilere, soğukların bölgede etkili olduğunu belirterek, "Bu yıl havalar aniden soğudu ve gölün yüzeyi de buzla kaplandı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Şam yolunda uzun kuyruklar oluştu
        Şam yolunda uzun kuyruklar oluştu
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        Kabine Suriye gündemiyle toplanıyor
        Kabine Suriye gündemiyle toplanıyor
        Esad ve ailesi Moskova’ya ulaştı
        Esad ve ailesi Moskova’ya ulaştı
        ABD'den DEAŞ kamplarına bombardıman
        ABD'den DEAŞ kamplarına bombardıman
        Eşini öldürüp kaçmıştı! Cani, oğlunu da katletti!
        Eşini öldürüp kaçmıştı! Cani, oğlunu da katletti!
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        "Okan Buruk gibisini görmedim"
        "Okan Buruk gibisini görmedim"
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Esad'ın yıllardır sakladığı lüks garajı ortaya çıktı
        Esad'ın yıllardır sakladığı lüks garajı ortaya çıktı
        TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması!

        Benzer Haberler

        Ardahan'da yoğun sis oluştu
        Ardahan'da yoğun sis oluştu
        Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk etkili oluyor
        Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk etkili oluyor
        Ardahan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Şengül Gök görevine başladı
        Ardahan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Şengül Gök görevine başladı
        İsmet amcanın emekli maaşıyla iyilik hareketi Ardahan soğuklarında yürekler...
        İsmet amcanın emekli maaşıyla iyilik hareketi Ardahan soğuklarında yürekler...
        Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler
        Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler
        Ardahan'da yaşama yol veren "Fermuar sistemi" uygulamalı olarak tanıtıldı
        Ardahan'da yaşama yol veren "Fermuar sistemi" uygulamalı olarak tanıtıldı