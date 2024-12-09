Ardahan'daki Aktaş Gölü dondu

Göl kıyısındaki Kenarbel köyü muhtarı Serkan Akgün, gazetecilere, soğukların bölgede etkili olduğunu belirterek, "Bu yıl havalar aniden soğudu ve gölün yüzeyi de buzla kaplandı." dedi.

Kar ve soğuk havanın etkili olduğu kentte, gece hava sıcaklığı zaman zaman sıfırın altında 15 dereceye kadar düşüyor.

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