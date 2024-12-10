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        Ardahan'da yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı

        Ardahan'da bir vatandaşın yol kenarında bulduğu yaralı kızıl şahin, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 09:40 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:40
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        Ardahan'da yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
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        Ardahan'da bir vatandaşın yol kenarında bulduğu yaralı kızıl şahin, tedavi altına alındı.

        Çıldır Gölü kıyısında balık lokantası işleten Atalay Uzunkaya, Çıldır-Aşık Şenlik kara yolunda yaralı kızıl şahin buldu.

        Kuşu veteriner hekime götüren Uzunkaya, daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        Bunun üzerine ekipler, yaralı kuşu koruma altına alarak tedavisi için Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

        Uzunkaya, gazetecilere, kuşu önce veterinere, daha sonra lokantasına getirdiğini belirterek, "Bizler gerekeni yaptık, inşallah sağlığına kavuşur." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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