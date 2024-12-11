Çıldır Gölü'nün buz tutmayan kıyılarındaki iskelelerinde dalgaların etkisiyle sarkıtlar oluştu

Gölün Ardahan tarafındaki bazı iskelelerinde dalgalar nedeniyle buz kütleleri ve sarkıtlar meydana geldi.

Soğuk nedeniyle Ardahan ve Kars arasında bulunan Çıldır Gölü'nün yüzeyinin bazı kesimleri buz tuttu, donmayan bölgelerde ise rüzgarın etkisiyle dalgalar oluştu.

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