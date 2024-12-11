Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Çıldır Gölü'nün buz tutmayan kıyılarındaki iskelelerinde dalgaların etkisiyle sarkıtlar oluştu

        Çıldır Gölü'nün buz tutmayan kıyılarındaki bazı iskelelerinde, dalgaların etkisiyle buz sarkıtları oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 12:52 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çıldır Gölü'nün buz tutmayan kıyılarındaki iskelelerinde dalgaların etkisiyle sarkıtlar oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çıldır Gölü'nün buz tutmayan kıyılarındaki bazı iskelelerinde, dalgaların etkisiyle buz sarkıtları oluştu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü Ardahan'ın Çıldır ilçesinde buzlanma meydana geldi.

        Soğuk nedeniyle Ardahan ve Kars arasında bulunan Çıldır Gölü'nün yüzeyinin bazı kesimleri buz tuttu, donmayan bölgelerde ise rüzgarın etkisiyle dalgalar oluştu.

        Gölün Ardahan tarafındaki bazı iskelelerinde dalgalar nedeniyle buz kütleleri ve sarkıtlar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını ağır yaraladı, 6 ay sonra duruşmada tutuklandı!
        Karısını ağır yaraladı, 6 ay sonra duruşmada tutuklandı!
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Son fotoğraf ve sır cinayet! "Silah seslerini havai fişek sandık!"
        Son fotoğraf ve sır cinayet! "Silah seslerini havai fişek sandık!"
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        İnşaatta maliyet artışı 42 ayın dibinde
        İnşaatta maliyet artışı 42 ayın dibinde
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Milli kayakçı bu kez Göle sokaklarında snowboard yaptı
        Milli kayakçı bu kez Göle sokaklarında snowboard yaptı
        Ardahan'da yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
        Ardahan'da yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
        Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelanda toprak altında kalan araca 36 saat son...
        Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelanda toprak altında kalan araca 36 saat son...
        Ardahan'daki Aktaş Gölü dondu
        Ardahan'daki Aktaş Gölü dondu
        Ardahan'da yoğun sis oluştu
        Ardahan'da yoğun sis oluştu
        Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk etkili oluyor
        Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk etkili oluyor