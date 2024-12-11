Ardahan'da jandarma ekipleri servis aracı sürücülerine ve öğrencilere trafik kurallarını hatırlattı

Uygulamada, 7 farklı noktada servis aracını kullanan 2000 öğrenciye yönelik yapılan çalışmada, çocukların merak ettiği sorular da yanıtlandı.

Ardahan'da jandarma ekipleri, servis aracı sürücülerine ve öğrencilere yönelik trafik kurallarını içeren bilgilendirme çalışması yaptı.

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