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        Ardahan'da jandarma ekipleri servis aracı sürücülerine ve öğrencilere trafik kurallarını hatırlattı

        Ardahan'da jandarma ekipleri, servis aracı sürücülerine ve öğrencilere yönelik trafik kurallarını içeren bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:18 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:19
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        Ardahan'da jandarma ekipleri servis aracı sürücülerine ve öğrencilere trafik kurallarını hatırlattı
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        Ardahan'da jandarma ekipleri, servis aracı sürücülerine ve öğrencilere yönelik trafik kurallarını içeren bilgilendirme çalışması yaptı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte farklı noktalarda okul servis araçlarını durdurup, sürücü ve öğrencilere trafik kurallarını hatırlattı.

        Uygulamada, 7 farklı noktada servis aracını kullanan 2000 öğrenciye yönelik yapılan çalışmada, çocukların merak ettiği sorular da yanıtlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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