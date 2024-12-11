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        AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç'tan kentteki ulaşım yatırımlarıyla ilgili açıklama

        AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, kentteki ulaşım yatırımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 17:08 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:08
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        AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç'tan kentteki ulaşım yatırımlarıyla ilgili açıklama
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        AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, kentteki ulaşım yatırımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

        Milletvekili Kaan Koç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 22 yıl içerisinde Türkiye'de devrim niteliğinde hizmetler yapıldığını belirtti.

        Ülkenin baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla kuşatıldığını ifade eden Koç, şunları kaydetti:

        "Karayolları Genel Müdürlüğünün Ardahan'ımızda 148 kilometresi bölünmüş yol olmak üzere toplam 392 kilometre yol ağı bulunmaktadır. 4612 metre uzunluğundaki çift tüp Aşık Şenlik Tünelimizi, BSK bölünmüş yolları, köprüleri ve gürültü bariyerleriyle tamamlayarak 8 Kasım'da Sayın Bakanımızla birlikte açılışını gerçekleştirdik. Kura Viyadüğümüz tamamlandı. Ilgar Dağı Tünelimizde 2. yönden de kazı çalışmalarına başladık. Projenin tüm ödeneği aktarıldı. En kısa sürede tamamlayacağız."

        Çift tüp halinde toplam 26 kilometre uzunluktaki Sahara Tüneli'nin Anadolu ve Kafkasya'yı Karadeniz'e bağlayacağını bildiren Koç, "Bütçe imkanlarınca ihale edilecek olan bu projeyi, şehrim adına takip etmekteyim. Divriği-Kars Hudut Tren Hattı Rehabilitasyon Projesi'nde, Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile yapılan kredi anlaşması ile 1 milyar 299 milyon Avro KDV bedelle yapım ihalesine çıkma aşamasına gelinmiştir. Proje içerisinde yapılacak birçok tesis ve hatlara ilave olarak, Ardahan'ımıza da 4500 metrekare Canbaz Tren İstasyonu Binası ve 1600 metrekare sosyal tesis inşa edilecektir." ifadelerini kullandı.

        Söz konusu projelerle Ardahan'ın ulaşımda geçiş noktası olacağını vurgulayan Koç, yatırımların kentin ekonomisine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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