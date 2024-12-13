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        Ardahan'daki Kura Viyadüğü ulaşıma açıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı tamamlanan Ardahan'daki Kura Viyadüğü ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 15:35 Güncelleme: 13.12.2024 - 15:35
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        Ardahan'daki Kura Viyadüğü ulaşıma açıldı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı tamamlanan Ardahan'daki Kura Viyadüğü ulaşıma açıldı.

        AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, AA muhabirine, Kura Viyadüğü ile Altaş köyünün baypas olduğunu belirterek, ulaşımın köyün dışına alınarak daha sağlıklı hale geldiğini söyledi.

        Söz konusu yolun, Ardahan'dan Türkgözü Gümrük Kapası'na geçiş sağladığını, bundan sonra kapıya geçişin daha sağlıklı olacağını dile getiren Koç, şunları kaydetti:

        "Bu çalışmalarımız Ilgar Dağı Tüneli'miz için çok önemli. İnşallah sıra aynı güzergahtaki Ilgar Dağı Tüneli'ne gelecek. Viyadüğümüzle bu bölgedeki ulaşım kolaylaşacak. Ardahan için hayırlı olsun. Dün Aşık Şenlik Tüneli'ni açtık, bugün Kura Viyadüğü hizmete alındı, yarın inşallah sıra Ilgar Dağı Tüneli'nde olacak. Bu sezonda, yani kışın başlamasıyla viyadüğün hizmete alınması ayrıca önemli."

        Vali Hayrettin Çiçek de sosyal medya hesabından viyadüğün açıldığını duyurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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