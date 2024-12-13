Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Sahara ve Ilgar Dağı mevkileri, ekiplerce tüm araçların geçişine kapatıldı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolları, kar ve yoğun tipi sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.