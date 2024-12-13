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        Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolları, kar ve yoğun tipi sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:18 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:18
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        Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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        Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolları, kar ve yoğun tipi sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

        Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Sahara ve Ilgar Dağı mevkileri, ekiplerce tüm araçların geçişine kapatıldı.

        Yollarda karla mücadele çalışması için tipinin dinmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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