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        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 16 kişi Karayolları ekiplerince kurtarıldı

        Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan 16 kişi Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 23:12 Güncelleme: 13.12.2024 - 23:12
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        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 16 kişi Karayolları ekiplerince kurtarıldı
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        Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan 16 kişi Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar ve tipi birçok noktada ulaşımı aksatıyor.

        Olumsuz hava nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunun Şavşat tarafından 7 araçtaki yaklaşık 16 kişinin mahsur kaldığı bilgisi alan Karayolları ekipleri bölgeye gitti.

        Araçlarda mahsur kalanları bulundukları yerden kurtaran ekipler, Şavşat tarafına yönlendirildi.

        Güzergahlarda yol tuzlama ve kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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