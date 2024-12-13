Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 16 kişi Karayolları ekiplerince kurtarıldı

Güzergahlarda yol tuzlama ve kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar ve tipi birçok noktada ulaşımı aksatıyor.

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