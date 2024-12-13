Ardahan'da 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında "Folklorama" müzikali sanatseverlerle buluştu.

Festivalin ilk etkinliği, Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi Salonu'nda İzmir Devlet Opera ve Balesince sunulan "Folklorama" müzikali oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bu yıl ilk kez düzenlediği Anadolu Opera ve Bale Festivali, Ardahan Valiliğinin katkılarıyla başladı.

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