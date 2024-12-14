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        Ardahan'da kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlara çorba ikramı

        Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlara çorba ve kumanya ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 10:06 Güncelleme: 14.12.2024 - 10:06
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        Ardahan'da kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlara çorba ikramı
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        Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlara çorba ve kumanya ikramında bulunuldu.

        Kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Posof ilçesi girişinde, başta tırlar olmak üzere birçok araç yolda kaldı.

        Posof Kaymakamlığı organizesinde Jandarma ekipleri, ulaşımın aksadığı yolda araçlarda bulunanların mağdur olmaması için harekete geçti.

        Jandarma ekipleri, yolun açılması için uzun süredir bekleyen araçlardakilere çorba ve kumanya ikram etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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