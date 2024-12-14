Ardahan'da kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlara çorba ikramı

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlara çorba ve kumanya ikramında bulunuldu.

Kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Posof ilçesi girişinde, başta tırlar olmak üzere birçok araç yolda kaldı.

Posof Kaymakamlığı organizesinde Jandarma ekipleri, ulaşımın aksadığı yolda araçlarda bulunanların mağdur olmaması için harekete geçti.