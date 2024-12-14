Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 6 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 6 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 6 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Kentte dün başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar ile tipi, birçok noktada ulaşımı aksatıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatılan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Damal ilçesi ile Ilgar Dağı arasında 3 araçtaki 6 kişi mahsur kaldı.
Araçtakilerin, durumu AFAD ve Karayollarına bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Kara saplanan araçları kurtaran ekipler, vatandaşları Damal ilçesine götürdü.
Bölgede karla mücadele çalışması başlatıldı.
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