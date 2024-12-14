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        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 6 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 6 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:25 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:25
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        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 6 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
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        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 6 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kentte dün başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar ile tipi, birçok noktada ulaşımı aksatıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatılan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Damal ilçesi ile Ilgar Dağı arasında 3 araçtaki 6 kişi mahsur kaldı.

        Araçtakilerin, durumu AFAD ve Karayollarına bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Kara saplanan araçları kurtaran ekipler, vatandaşları Damal ilçesine götürdü.

        Bölgede karla mücadele çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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