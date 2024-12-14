Ardahan Valisi Çiçek: "Son 24 saatte 100'ün üstünde araçla 270'i aşkın kişiyi kurtardık"

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kar ve tipi nedeniyle kentte ulaşımın aksadığını, son 24 saatte 100'ün üstünde araç ile 270'i aşkın kişinin kurtarıldığını söyledi.

Çiçek, AA muhabirine, dün kent genelinde başlayan, etkisini arttıran kar ve tipi nedeniyle birçok noktada ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yolları başta olmak üzere 168 köyle bağlantının sağlanamadığını dile getiren Çiçek, "Ekiplerimiz, tipinin dindiği noktalara müdahale ediyor. Önceliğimiz, acil ve hastası olan noktalar. Çok şükür, şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı." dedi.

- Gürcistanlı ve Azerbaycanlı aileler de kurtarıldı Son 24 saatteki çalışmalarla ilgili bilgi veren Çiçek, şunları kaydetti: "Ekiplerimiz, bütün gücü ve imkanıyla sahada. Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, jandarma ve polisimiz başta olmak üzere tüm birimlerle teyakkuz halindeyiz. Son 24 saatte 100'ün üstünde araç ile 270'i aşkın kişiyi kurtardık. Bunların içinde Gürcistanlı ve Azerbaycanlı aileler de oldu. Yolda kalan yabancı aileleri arkadaşlarımız bakım evlerinde misafir edip ikramlarını yaptı."