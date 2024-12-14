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        Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı

        Ardahan-Kars kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle 16 tır yolda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 17:51 Güncelleme: 14.12.2024 - 17:51
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        Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
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        Ardahan-Kars kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle 16 tır yolda kaldı.

        Kent genelinde rüzgarın da etkisiyle oluşan tipi ve buzlanma nedeniyle Ardahan-Kars kara yolunda ulaşım aksadı.

        Taşlıdere-Çamlıçatak mevkisinin Taşlıdere rampasında buzlanmadan dolayı 16 tır yolda kaldı.

        Yardım istenmesinin ardından bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, alanda karla mücadele ve tuzlama çalışması yürüttü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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