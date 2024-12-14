Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
Ardahan-Kars kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle 16 tır yolda kaldı.
Ardahan-Kars kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle 16 tır yolda kaldı.
Kent genelinde rüzgarın da etkisiyle oluşan tipi ve buzlanma nedeniyle Ardahan-Kars kara yolunda ulaşım aksadı.
Taşlıdere-Çamlıçatak mevkisinin Taşlıdere rampasında buzlanmadan dolayı 16 tır yolda kaldı.
Yardım istenmesinin ardından bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alanda karla mücadele ve tuzlama çalışması yürüttü.
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