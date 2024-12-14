GÜNCELLEME - Ağır tonajlı araçlara kapatılan Ardahan-Kars kara yolunda ulaşım normale döndü
Kar ve yoğun tipinin etkisiyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Ardahan-Kars kara yolunda ulaşım normale döndü.
Kar ve yoğun tipinin etkisiyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Ardahan-Kars kara yolunda ulaşım normale döndü.
İl genelinde etkisini artıran kar ve tipi, Ardahan-Kars kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu güzergahtaki Susuz-Hasköy arası, ekiplerce ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Ekipler ayrıca Çıldır-Arpaçay kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi.
Tipinin dinmesiyle bölgede çalışma yapan karayolları ekibi, Çamlıçatak-Taşlıdere mevkisindeki Taşlıdere rampasında yolda kalan 16 tırı da kurtardı.
Çalışmayla Ardahan-Kars ve Çıldır-Arpaçay kara yolunda ulaşım normale döndü.
Buzlanmalar nedeniyle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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