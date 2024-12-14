Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali, "Tango Tango" gösterisiyle sona erdi

        Ardahan'da 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali, "Tango Tango" gösterisiyle tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 23:12 Güncelleme: 14.12.2024 - 23:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali, "Tango Tango" gösterisiyle sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali, "Tango Tango" gösterisiyle tamamlandı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bu yıl ilk kez düzenlediği Anadolu Opera ve Bale Festivali, Ardahan Valiliğinin katkılarıyla ikinci gün de sürdü.

        Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi Salonu'nda İzmir Devlet Opera ve Balesince düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, festivale ilginin yoğun olduğunu söyledi.

        Etkinliğin geleneksel müzikle yoğrulduğunu belirten Çiçek, şunları kaydetti:

        "Ardahanlının sanata ve kültüre yakınlığı, yatkınlığı muhakkak. Zira bünyesinde Aşık Şenlik gibi pek çok değeri barındıran bir kenttir. Buranın Anadolu kültürüne, sanatına ciddi manada katkı sunduğunu ifade etmek isterim. Bu etkinliği burada yapmanız da çok doğru ve isabetli bir tercih olmuştur. Etkinliği buralara taşıdığınız için sizlere, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk de Ardahan'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu eşsiz şehir, doğal güzellikleri, tarihsel mirası ve kültürel derinliği ile sanat için ilham verici bir merkezdir. Festivalimizin Ardahan'ın kadim kültürü ile evrensel sanatları buluşturarak geleceğe bir iz bırakacağına inanıyoruz. Şırnak'taki ilk durağımızda, Erzincan'da ve Kırklareli'nde karşılaştığımız seyirci teveccühünün bizlere hissettirdiği mutluluğu kelimelerle tarif etmek gerçekten güç." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğin ardından Vali Hayrettin Çiçek, sanatçıları tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        HTŞ Liderinden önemli açıklamalar
        HTŞ Liderinden önemli açıklamalar
        Omuz atma kavgası!
        Omuz atma kavgası!
        Suriye ile ilgili ortak bildiri
        Suriye ile ilgili ortak bildiri
        Reyhanlı saldırısı sorumlusu yakalandı
        Reyhanlı saldırısı sorumlusu yakalandı
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı
        ABD: İran'la ilgili tüm seçenekler masada
        ABD: İran'la ilgili tüm seçenekler masada
        Kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama
        Kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        "Çok ağır yasalar gelsin"
        "Çok ağır yasalar gelsin"
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Ağır tonajlı araçlara kapatılan Ardahan-Kars kara yolunda ulaş...
        GÜNCELLEME - Ağır tonajlı araçlara kapatılan Ardahan-Kars kara yolunda ulaş...
        Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
        Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
        Ardahan-Kars kara yolu kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıld...
        Ardahan-Kars kara yolu kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıld...
        Ardahan Valisi Çiçek: "Son 24 saatte 100'ün üstünde araçla 270'i aşkın kişi...
        Ardahan Valisi Çiçek: "Son 24 saatte 100'ün üstünde araçla 270'i aşkın kişi...
        Karda mahsur kalan 6 kişi, 8 saatlik çalışma ile kurtarıldı
        Karda mahsur kalan 6 kişi, 8 saatlik çalışma ile kurtarıldı
        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 6 kişi AFAD ekiplerince kurta...
        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 6 kişi AFAD ekiplerince kurta...