Ardahan'da kar nedeniyle kapanan kara yolları ulaşıma açıldı

Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan Ardahan-Göle ve Ardahan-Çıldır kara yolları ulaşıma açıldı.

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