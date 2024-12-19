Ardahan'da fırtına çatıları uçurdu

İnönü Mahallesi'ndeki Ardahan Devlet Hastanesi ile adliye lojmanlarının çatıları da fırtınadan zarar gördü.

Ardahan'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların, hastanenin ve lojmanların çatıları uçtu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.