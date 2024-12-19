Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Ardahan'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Ardahan'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğinin "Gece" isimli narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle bazı adres ve bir araçta yaptığı aramada, 1 hassas terazi, 4 telefon, 136 poşet içinde bonzai ile 6 bin 450 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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