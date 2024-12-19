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        Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Ardahan'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 17:49 Güncelleme: 19.12.2024 - 18:08
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        Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Ardahan'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğinin "Gece" isimli narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle bazı adres ve bir araçta yaptığı aramada, 1 hassas terazi, 4 telefon, 136 poşet içinde bonzai ile 6 bin 450 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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