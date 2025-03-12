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        Ardahan'da dondurucu soğukların etkisi sürüyor

        Ardahan'ın Göle ilçesinde, dondurucu soğukların etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:42 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:42
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        Ardahan'da dondurucu soğukların etkisi sürüyor
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        Ardahan'ın Göle ilçesinde, dondurucu soğukların etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18,5 dereceye düştüğü ilçede, dondurucu soğuklar nedeniyle sis etkili oldu, ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        Yol ve kaldırımlarda yer yer buzlanmalar meydana geldi.

        Ardahan kent merkezinde ise soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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