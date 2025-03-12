Ardahan'da dondurucu soğukların etkisi sürüyor
Ardahan'ın Göle ilçesinde, dondurucu soğukların etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Ardahan'ın Göle ilçesinde, dondurucu soğukların etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18,5 dereceye düştüğü ilçede, dondurucu soğuklar nedeniyle sis etkili oldu, ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Yol ve kaldırımlarda yer yer buzlanmalar meydana geldi.
Ardahan kent merkezinde ise soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.
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