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        Ardahan'da iftar programı düzenlendi

        Ardahan'daki Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:07 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:49
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        Ardahan'da iftar programı düzenlendi
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        Ardahan'daki Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince iftar programı düzenlendi.

        Kaptanpaşa Mahallesindeki Milli Egemenlik Parkında düzenlenen programa okul müdürü Umut Akay, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

        Akay, burada yaptığı konuşmada, organizede emeği olanlara teşekkür etti.

        Amaçlarının ramazan boyunca etkinliği sürdürmek olduğunu belirten Akay, "Günlük ortalama yüz kişilik bir yemek hazırlıyoruz. İlgi son derece güzel." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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