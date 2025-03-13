Ardahan'da iftar programı düzenlendi
Ardahan'daki Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince iftar programı düzenlendi.
Ardahan'daki Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince iftar programı düzenlendi.
Kaptanpaşa Mahallesindeki Milli Egemenlik Parkında düzenlenen programa okul müdürü Umut Akay, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Akay, burada yaptığı konuşmada, organizede emeği olanlara teşekkür etti.
Amaçlarının ramazan boyunca etkinliği sürdürmek olduğunu belirten Akay, "Günlük ortalama yüz kişilik bir yemek hazırlıyoruz. İlgi son derece güzel." dedi.
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