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        Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 20:30 Güncelleme: 13.03.2025 - 20:39
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        Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        M.U. idaresindeki 77 JS 254 plakalı plastik malzeme yüklü tır, Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Çakırkoç köyü virajında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü M.U. sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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