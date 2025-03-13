Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
M.U. idaresindeki 77 JS 254 plakalı plastik malzeme yüklü tır, Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Çakırkoç köyü virajında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü M.U. sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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