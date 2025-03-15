Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, koruyucu ailelerle iftarda buluştu

Çiçek, koruyucu ailelerle başka programlarda da birlikte olmayı temenni ettiğini söyledi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Çiçek, ailelerle tek tek ilgilenip sohbet etti.

Vali Çiçek, kentte bir lokantada düzenlenen, eşi Berna Çiçek ile katıldığı programda, koruyucu ailelerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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