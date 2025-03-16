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        Ardahan'da çığ nedeniyle kapanan 2 köy yolu ulaşıma açıldı

        Ardahan'ın Posof ilçesinde çığ nedeniyle kapanan 2 köy yolu, belediye ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 13:22 Güncelleme: 16.03.2025 - 13:29
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        Ardahan'da çığ nedeniyle kapanan 2 köy yolu ulaşıma açıldı
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        Ardahan'ın Posof ilçesinde çığ nedeniyle kapanan 2 köy yolu, belediye ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Posof'a bağlı Kaleönü ile Baykent köyleri arasındaki yola çığ düştü.

        İhbar üzerine, bölgeye, yakın noktadaki Posof Belediyesi'ne bağlı ekipler yönlendirildi.

        Karla mücadele ekiplerinin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, AA muhabirine, ekiplerin kar kütlesini kısa sürede temizlediğini belirterek, "Ekiplerimiz yakın bölgedeydi. Dolayısıyla anında müdahale ettik. Şükür olumsuz bir durum yaşanmadı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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