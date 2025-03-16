Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Hediyelik Damal bebeklerinin 44 yıllık ustası: Fidan nine

        GÜNAY NUH - Ardahan'ın Damal ilçesinin adıyla anılan hediyelik bebeklerin ustası 79 yaşındaki Fidan Atmaca, ilerleyen yaşına rağmen 44 yıllık emeğinin gelecek kuşaklara aktarılması için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 13:28 Güncelleme: 16.03.2025 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hediyelik Damal bebeklerinin 44 yıllık ustası: Fidan nine
        ABONE OL

        GÜNAY NUH - Ardahan'ın Damal ilçesinin adıyla anılan hediyelik bebeklerin ustası 79 yaşındaki Fidan Atmaca, ilerleyen yaşına rağmen 44 yıllık emeğinin gelecek kuşaklara aktarılması için çalışıyor.

        Türkmen kadınlarının kıyafetinden esinlenilerek yapılan ve Damal Belediyesi önünde heykeli dikilen Damal bebeğinin bölgedeki en yaşlı ustası Atmaca'nın ürettiği bebekler, yurt içi ve dışında pek çok noktada talep görüyor.

        Evinin bir odasını müzeye dönüştürmeyi planlayan Atmaca, söz konusu odada, yaptığı farklı ebatlardaki bebeklerin yanı sıra halı, yastık, çorap, çanta benzeri eşyalar ile kendisine verilen onlarca ödülün burada sergilenmesini istiyor.

        Atmaca, kuracağı müzeyle mesleğinin gelecek kuşaklara aktarılmasını ve ziyaretçileri geçmişe götürmeyi amaçlıyor.

        Fidan Atmaca, AA muhabirine, onlarca parçadan oluşan ve yapımı oldukça zahmetli Damal bebeğini 44 yıl boyunca severek yaptığını söyledi.

        Yaşının ilerlemesi dolayısıyla yapılanları bir yerde toplamak istediğini belirten Atmaca, "Burayı müze gibi yapmaya çalışıyorum. Emekliyim ve yaşım da ilerledi. Bana ait ne varsa, bebekler ve özel eşyalarıma kadar burada toplamak istiyorum. Çoğu daha dizilmemiş. Kızımın gelmesini bekliyorum. Onunla birlikte düzenlemeyi yapacağım. Buranın müze gibi olmasını, müze gibi kullanmak istiyorum. Gelenler görsün." ifadelerini kullandı.

        Gençlere çağrıda bulunan Atmaca, "Bu mesleği kaybetmesinler. Terk etmesinler, devam etsinler. Yani istiyorum ki eskilerimiz kaybolmasın." dedi.

        - Damal bebeği

        Japonya'da 1996'da yapılan "yöresel folklorik bebekler" yarışmasında "el emeği" kategorisinde dünya birincisi olan Damal bebeği, bugün de yörede halen kullanılan Türkmen kadınlarının geleneksel kıyafetlerinin birebir kopyası olması dolayısıyla ilgi çekiyor.

        Damal bebeğinin en önemli unsuru olan kıyafeti, üç etek, önlük, gömlek, şalvar, yelek, cepken-göğüslük, tor, fes, take ve kolçak gibi 37 parçadan oluşuyor.

        Kumaş, bez ve boncuk kullanılarak yapılan ve farklı renkleri bir arada barındıran Damal bebeği, oluşturduğu renk cümbüşü ile doğayı da temsil ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Kademeli boşanma
        Kademeli boşanma
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Yağış yok, şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış yok, şiddetli rüzgara dikkat!
        "Rezaletin fotoğrafı"
        "Rezaletin fotoğrafı"
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        Suriye Devrimi'nin 14. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
        Suriye Devrimi'nin 14. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Polis müdahale etti
        Polis müdahale etti
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü

        Benzer Haberler

        Ardahan'da çığ nedeniyle kapanan 2 köy yolu ulaşıma açıldı
        Ardahan'da çığ nedeniyle kapanan 2 köy yolu ulaşıma açıldı
        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, koruyucu ailelerle iftarda buluştu
        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, koruyucu ailelerle iftarda buluştu
        Ardahan Göle'de kar ve buz temizliği yapılıyor
        Ardahan Göle'de kar ve buz temizliği yapılıyor
        Ardahan'da elektrik tellerinde asılı kalan güvercin ekiplerce kurtarıldı
        Ardahan'da elektrik tellerinde asılı kalan güvercin ekiplerce kurtarıldı
        Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Ardahan'da iftar programı düzenlendi
        Ardahan'da iftar programı düzenlendi