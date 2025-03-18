Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

        Ardahan'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:55 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
        ABONE OL

        Ardahan'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        S.A. idaresindeki 06 CGV 698 plakalı hafif ticari araç, Güney Çevre Yolu Samancılar mevkisinde yolda yürüyen Metin Fidan'a (26) çarptı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fidan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        "Maliyetler enflasyonu ikiye katladı"
        "Maliyetler enflasyonu ikiye katladı"
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Bakan Tunç'tan umut hakkı ve af tartışmaları hakkında açıklama
        Bakan Tunç'tan umut hakkı ve af tartışmaları hakkında açıklama
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Emekli öğretmen darp sonucu evinde öldü!
        Emekli öğretmen darp sonucu evinde öldü!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Tanyeli hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Hediyelik Damal bebeklerinin 44 yıllık ustası: Fidan nine
        Hediyelik Damal bebeklerinin 44 yıllık ustası: Fidan nine
        Ardahan'da çığ nedeniyle kapanan 2 köy yolu ulaşıma açıldı
        Ardahan'da çığ nedeniyle kapanan 2 köy yolu ulaşıma açıldı
        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, koruyucu ailelerle iftarda buluştu
        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, koruyucu ailelerle iftarda buluştu
        Ardahan Göle'de kar ve buz temizliği yapılıyor
        Ardahan Göle'de kar ve buz temizliği yapılıyor
        Ardahan'da elektrik tellerinde asılı kalan güvercin ekiplerce kurtarıldı
        Ardahan'da elektrik tellerinde asılı kalan güvercin ekiplerce kurtarıldı
        Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı