        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da kar ve tipi buzlanmaya neden oluyor

        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi buzlanmaya neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 19:14 Güncelleme: 29.10.2025 - 19:14
        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi buzlanmaya neden oluyor.

        Kentte etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Kar, Ardahan'ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Şavşat ve Ardanuç kara yolunda etkili oldu.

        Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde etkisini arttıran kar, yer yer tipi ve buzlanmaya neden oluyor. Güzergahı kullanan sürücüler kontrollü ilerledi.

        Yetkililer, ilerleyen saatlerde buzlanmanın etkisini arttıracağını belirterek, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

