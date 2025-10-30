Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 10 aylık terör ve asayiş verilerini paylaştı:

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, "Terör, dolandırıcılık gibi pek çok asayiş olayında internet üzerinden bir takip söz konusu. Bu kapsamda 11 bin 411 hesaba müdahale edilerek, bunların kapatılmaları sağlanmış, 522 kişiyle ilgili işlem başlatıldı." dedi.

Çiçek, Valilikte düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, 10 aylık süreçteki terör ve asayiş verilerini paylaşarak, "Terörsüz Türkiye" süreci içinde olduklarını, buna katkı sunulması gerektiğini söyledi.

PKK/KCK'ya ilişkin 101 kırsal, 16 şehir operasyonu yapıldığını vurgulayan Çiçek, "Ayrıca FETÖ ile alakalı bir, DHKP-C ile ilgili de 3 operasyon söz konusu oldu." dedi.

Asayişle ilgili 10 önemli suç üzerinde durduklarını belirten Çiçek, kişilere karşı işlenen suçlar, konut dokunulmazlığı ihlali, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişilerin huzurunu bozma, hakaret, kasten yaralama benzeri olaylarda yüzde 18'lik bir düşüşün söz konusu olduğunu belirterek, aydınlatılmayan olay sayılarının yaklaşık yüzde 1-2 olduğunu ifade etti.

Özellikle hapis, yakalama olaylarını bakanlık olarak çok önemsediklerini vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti: "Türkiye'de olduğu gibi Ardahan'da da bu manada ciddi bir iyileşme söz konusu. Biz bu dönem içerisinde 283 hapis yakalaması gerçekleştirmişiz. Nihayetinde geçtiğimiz dönem içerisinde jandarmamız İstanbul'da, Kocaeli'de, Tekirdağ'da bir hayli aranan şahsı yakalayıp oradaki kolluk birimlerine teslim ettiler. Sadece bu ay 40 yakalama oldu, gayet güzel. İnşallah daha da arttıracağız. Belli bir sayımız var, o sayıyı da inşallah eriteceğiz. Yani Ardahan'da suç işleyip de Türkiye'nin herhangi bir yerinde ya da Türkiye dışında aranan, cezaevinde olması gereken şahısları biz yakalamak için bütün gayretimizle çalışıyoruz." Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına ilişkin yapılan operasyonlarda 103 silah ele geçirdiklerini bildiren Çiçek, 105 kişi hakkında işlem yapıldığını, organize suçlarla mücadelede ise 8 operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden birinin tutuklandığını anlattı.