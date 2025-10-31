Yurtta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

Habertürk
        Ardahan Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 10:56 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:56
        Yurtta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

        Meteoroloji verilerine göre, gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 10 derece ile Ardahan'da ölçüldü.

        Gece dondurucu soğuklar nedeniyle kentte buzlanma meydana geldi.

        Soğukların etkisiyle bitkiler kırağı tuttu, araç camları buzla kaplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

