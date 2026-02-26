Ardahan'da kapanan Türkgözü-Posof-Damal yolu kontrollü ulaşıma açıldı
Kar ve tipi nedeniyle sabah saatlerinde trafiğe kapanan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Kent genelinde etkili olan kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.
Kar ve tipi nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapatılan Türkgözü Gümrük Kapısı’na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.
Karayolları ekipleri, yolu kontrollü olarak küçük araçlara açtı.
Ekipler, yoldaki tipinin buzlanmaya yol açabileceği konusunda sürücüleri uyardı.
