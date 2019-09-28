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Posof’ta göçü önleme çalışmaları Tekstil atölyesinde 200 kişi istihdam edilecek

İHA

Ardahan'ın serhat ilçesi Posof, yaşadığı göçün Tekstil atölyesi ile önüne geçmeyi hedefliyor.

Posof’ta göçü önleme çalışmaları Tekstil atölyesinde 200 kişi istihdam edilecek

Ardahan’ın serhat ilçesi Posof, yaşadığı göçün Tekstil atölyesi ile önüne geçmeyi hedefliyor.
Doğal güzelliği ve organik bitki örtüsüne rağmen” fabrika yok” diye bahane edilerek büyük şehirlere göç dolayısıyla resmi kayıtlarda 235 bin nüfusa sahip olan Posof ta kalan nüfus ise 6 bin 930’a kadar düştü.
Yaşanan göçün önüne geçilmesi için Posof belediyesi tarafından yapımına başlanan 2 bin metre kare alana sahip Tekstil Atölyesi ile göçü engellemesi tasarlanıyor.
200 kişinin çalışacağı tekstil atölyesinin yıl sonuna kadar tamamlanacağı müjdesini veren Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, inşaat alanında incelemelerde bulundu.

ARDAHAN

28 Eylül 2019 Cumartesi

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