İçişleri Bakanlığı tarafından, trafik kazalarında yaşanan ölüm ve yaralanmaları azaltmak amacıyla uygulamaya koyduğu “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın Projesi” kapsamında Ardahan’da “Yaya Güvenliği Nöbetçisiyiz” etkinliği düzenlendi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, yaşlılar, engelli bireyler ve öğrenciler ile birlikte çeşitli yaya geçiş güzergahlarında yürüyüş gerçekleştiren ve yaya geçişi için duran otomobil sürücülerine broşür dağıtan Vali Mustafa Masatlı, trafikte yaya güvenliğine dikkat çekerek, uygulanan projeyle trafik kazalarında ve kazalara bağlı ölüm ve yaralanma oranlarında ciddi oranda azalma yaşandığını kaydetti.

Vali Masatlı daha sonra şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun ve Bakanlığımızın koordinasyonunda ve yürütümünde bilindiği üzere 2019 yılı, “Yaya öncelikli trafik yılı” ilan edilmişti. Bu kapsamda 6 Şubat günü Devletimizin tüm unsurlarının katılımı ile farkındalık oluşturmak amacıyla, “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganı ile tüm yurtta eş zamanlı etkinlikler düzenlenmişti. Biz de ilimizde 23 Şubat İlkokulu önünde etkinliğimizi yapmıştık. Tabi burada ki amaç, araç sürücülerinin, görevli veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamaları, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa durarak ilk geçiş hakkını onlara vermeleriydi. Ülkemiz bu konuda ciddi bir duyarlılık gösterdi. Şimdi ise İçişleri Bakanlığımızın direktifleriyle, bir önceki etkinliğin devamı niteliğinde, bu kez yaya güvenliğini sağlamak ve konunun takipçisi olunduğunu göstermek amacıyla yine devletimizin tüm unsurları ile başta okullarımız olmak üzere, bütün kamu kurum ve kuruluşları hizmet binası önleri ve diğer yaya geçitlerinde “Yaya güvenliği nöbetçisiyiz” sloganı ile yeni bir etkinlik düzenlemiş bulunuyoruz. İlimiz genelinde yaya geçitlerinde bu nöbet şuan itibariyle tutuluyor. Bu etkinliklerle trafik kazaları ve kazalara bağlı ölüm oranlarında önemli derecede bir azalış kaydedildi. O nedenle etkinlikler ciddi manada hem milletimizin bilinçlenmesinde, hem de yetişen genç nesillerin trafik bilinci ve trafik hassasiyeti kazanmasında önemli bir etken oluyor. Vatandaşlarımızın trafikte yaya önceliğine destek vermesi, bizleri memnun etmektedir. İnanıyorum ki ilerleyen dönemlerde trafik kazalarından ve kazalara bağlı ölümlerden artık daha az bahsedeceğiz. Yaya önceliğini benimseyen sürücülerimize ve trafik kurallarına uyan yayalarımıza teşekkür ediyorum. Etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum.”

ARDAHAN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:35

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