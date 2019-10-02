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Posof’ta “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” etkinliği

İHA

Ardahan'ın Posof İlçesi'nde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" etkinliği kapsamında Posof İlkokulu önünde ki ana caddede İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere trafik kuralları ve yaya geçidinin kullanılması hususunda bilgiler verildi.

Posof’ta “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” etkinliği

Ardahan’ın Posof İlçesi’nde “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” etkinliği kapsamında Posof İlkokulu önünde ki ana caddede İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere trafik kuralları ve yaya geçidinin kullanılması hususunda bilgiler verildi.
Posof Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı ve mülki idari amirlerinin de katıldığı programda öğrencilere ve vatandaşlara trafik ve yaya konusunda bilgiler verildi.
Trafik ekiplerince yapılan açıklamada, “Değerli yayalar ve sürücüler yaya önceliğinin yaşam önceliği ile eş değer olduğunu bir kez daha uygulamak için bu gün yaya geçitlerinde yerimizi aldık. Yaya ölümlü kazaların en aza indirilmesi, sağlıklı ve güvenli bir trafik akışının sağlanması, Toplumun yaya önceliği konusunda bilinçlenmesi, İnsan hayatının her şeyin önünde tutulması için hepimiz yaya geçitlerinde nöbetteyiz. Sizin duyarlılığınızla daha güvenli bir geleceğe ilerleyeceğiz” denildi.
Programda ana yoldan geçen araçlar durdurularak öğrencilerin geçmesi sağlandı.

ARDAHAN

02 Ekim 2019 Çarşamba

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