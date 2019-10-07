Başkan Tunç talimat verdi: “Ardahan’ın eti İzmir’e ihraç edilecek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Tunç talimat verdi: “Ardahan’ın eti İzmir’e ihraç edilecek”

İHA

Ardahan KültürSanat Günleri Türkiye’nin birçok yerinden katılımcıları ağırladı.
Ardahan Belediyesi ve Ardahan Kültür Sanat Bileşenleri ortaklığında düzenlenen etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’ in eşi KÖYKOOP İzmir Birlik Başkanı Neptün Soyer’ de katıldı. Panelde konuşan Soyer, Kooperatifçilik ve Kadının ekonomik hayattaki önemine vurgu yaptı.
Neptün Soyer burada Ardahanlı üreticileri sevindirecek bir müjde verdi. Başkan Tunç Soyer’in İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Ardahanlı üreticiden et alımı yapacağını duyurdu.
KÖYKOOP İzmir Birlik Başkanı Soyer, “Tunç başkandan size mesaj var. Biz, iki gündür kızımla birlikte Tunç başkana rapor veriyoruz. Küçük kızım Defne buradaki hayvancılığın gelişmesini istiyor. Burada Rize kavurması satılıyormuş. Böyle bir şey olabilir mi! Burada bir tesis gerekiyor. Tunç dedi ki; Faruk başkana söyleyin onun fizibilitesini ben hazırlatıyorum. Et içinde hem Kemalpaşa ilçemizden hem de Ardahan’daki üreticilerden fiyat isteyecekler. Bizim aş evlerimiz var, yaşlı evlerimiz var oraya et almak için sizde de fiyat bekliyorlar” dedi.

ARDAHAN

07 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 04:40
  • GÜNEŞ 06:04
  • ÖĞLE 12:02
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ardahan’da kültür-sanat günleri
YEREL HABERLER Ardahan’da kültür-sanat günleri
Ardahan'da peynir çeşitliliği artırılıyor
YEREL HABERLER Ardahan'da peynir çeşitliliği artırılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X