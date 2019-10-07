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ATSO ile Ardahan Belediyesi arasında marka lisans sözleşmesi imzalandı

İHA

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası İle Ardahan Belediyesi Arasında Ardahan Yerel Ürünlerinin Tanıtımı ve Geliştirilmesi Amacıyla ortak çalışma yapılması kararlaştırıldı.

ATSO ile Ardahan Belediyesi arasında marka lisans sözleşmesi imzalandı

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası İle Ardahan Belediyesi Arasında Ardahan Yerel Ürünlerinin Tanıtımı ve Geliştirilmesi Amacıyla ortak çalışma yapılması kararlaştırıldı.
Bu kapsamda Ardahan isminin ön plana çıkmasında Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından daha önce marka tescili yaptırılan ‘’Ardahan Doğal Ürünüdür’’ İbaresini bundan böyle Ardahan Belediyesinin de üreteceği ve tanıtımını yapacağı ürünlerde kullanması yönünde protokol imzalandı.
Protokol Törenine Ardahan Belediye Başkanımız Faruk Demir ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci katıldı.
Protokol töreninde kısa bir açıklama yapan Başkan Demir, açıklamasında; ‘’Bu gibi tescil marka patent ve coğrafi işaretler konusunda gerçekten Ardahan’ın ihtiyacı olan bütün çalışmaları yapmış olmasından dolayı Ardahanlılar ve Ardahan ürünleri adına kendilerine sonsuz teşekkür ve minnetlerimizi iletiyoruz. Bazı komşu iller, beldeler, ilçeler, bize ait olan, bizim kalitemize ait olan ürünleri kendi adlarına tescil ettirmeye çalışıyorlar. Bunun için ilk mücadeleyi Ticaret ve Sanayi odamız yapmıştır, Bundan sonra güçlerimizi birleştirerek kendi ürünlerimize sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.
ATSO Başkanı Demirci ise; ‘’Bizim odamız adına tescil ettirdiğimiz, Ardahan’ın doğal ürünlerini siz bedelsiz olarak ürettiğinizde kullanabilmeniz için yetki devri yaptık. Bu marka ve patent adı altında Ardahan ürünlerinin tanıtılmasında sunacağınız katkıdan dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz. Ardahan ürünlerini, kalitesini Ülke çapında duyurmaya ihtiyacımız var. Ardahan Belediyesi olarak şahsınızın desteğine teşekkür ediyoruz ”dedi.

ARDAHAN

07 Ekim 2019 Pazartesi

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