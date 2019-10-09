Meclis Başkanından örnek davranış

Ardahan İl Genel Meclis Başkanı Murat Dalanbay yürüttüğü Meclis Başkanlığı görevinden elde ettiği geliri öğrencilere burs olarak bağışladı.

Ardahan il Genel Meclis başkanı Dalanbay, yaptığı açıklamada “Meclis bakanlığı görevimden aldığım maaşımı ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak her ay düzenli olarak yatırmaya başladım. Seçim sürecinde de seçmenlerime bu yönde söz vermiştim. Eğitim Öğretimin başlamasıyla birlikte verdiğim sözü yerine getiriyorum. Eğitim birey için en önemli unsurdur, bende bu bilinçle öğrencilerimizin eğitim hayatlarına bir nebzede olsa katkı sunmak adına bu kararı almıştım. Öğrencilerimizin ne kadar zor şartlarda eğitim aldıkları herkesin malumudur. Bizlerde geleceğimiz teminatı gençlerimiz için küçük katkılar sunarak onların yanında olduğumu hissettirmek istedim” dedi.

ARDAHAN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:42

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