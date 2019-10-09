SBMYO’dan yeni üniversitelilere oryantasyon programı

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından Ardahan Üniversitesine 20192020 eğitimöğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilere yönelik oryantasyon programı düzenlendi.

Yeni öğrencilerin, üniversiteyi tanıma ve adapte olmalarını sağlamak için düzenlenen programa, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Rektör Yardımcısı Şakir Aydoğan, SBMYO Müdürü Öğr. Gör. Kubilay Aras, akademikidari personel ile öğrenciler katıldı. Akademisyenlerden Öğr. Gör. Gülay Demir’in sunumunu yaptığı programda Rektör Mehmet Biber yeni başlayan öğrencilere yönelik bir konuşma gerçekleştirdi.

“Türkiye’nin en genç ve en dinamik üniversitesine gelmiş bulunmaktasınız”

Rektör Biber, öğrencileri selamlayarak başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Türkiye’nin en genç ve en dinamik üniversitesine gelmiş bulunuyorsunuz. Aynı zamanda ülkemizin doğal güzellikleriyle, coğrafi özellikleriyle en güzel şehirlerinden birinde şuan ikamet ediyorsunuz. Ailenizden uzaktasınız ve bu yüzden çeşitli zorluklarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Sizlere nitelikli eğitim vermenin yanında zorlukların üstesinden gelmeniz için buradayız. Sizden tek istediğimiz derslerinize iyi çalışın ve Ardahan Üniversitesi’nden kazanmış olacağınız bilgi, beceri ve deneyimleri ülkemizi geliştirmek ve kalkındırmak için kullanmanız olacaktır. Bu güzel vatanın geleceği sizlersiniz. Ülkemizin içinden geçmiş olduğu zorlu süreçleri iyi bilin. Yabancı dil öğrenin. İngilizcenin yanında yaşadığımız coğrafyada yaygın olarak kullanın Rusça öğrenin. Çok yönlü olun ve sürekli araştırma yapın. Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü olarak her türlü imkânı size sunmaya hazırız. Güzel ve hayırlı bir eğitimöğretim dönemi geçirmenizi temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum.”

Rektör Biber’in ardından üniversite akademisyenlerinden Öğr. Gör. Avukat Nilüfer Hürriyet Yıldız, yeni başlayan öğrencilere; öğrenci hakları ve yükümlülükleri ile bilgiler verdi.

Oryantasyon eğitimi sonrasında personel ve öğrencilere ikram yapıldı.

ARDAHAN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:42

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