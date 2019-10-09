Posof Belediyesi yeni araçlarına kavuştu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Posof Belediyesi yeni araçlarına kavuştu

İHA

Posof Belediyesi yeni araçlarına kavuştu.

Posof Belediyesi yeni araçlarına kavuştu

Posof Belediyesi yeni araçlarına kavuştu.
Posof Belediye binası önünde düzenlenen törene Kaymakam Murat Mete, jandarma komutanı, emniyet müdürü, muhtarlar ve vatandaşlar katıldılar.
İlk konuşmayı yapan Belediye Başkanı Cahit Ulgar, göreve başladığından buyana 22 yeni araç alındığını bu araçların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve kardeş belediyelerin yardımlarıyla alındığını belirtti.
Posof Kaymakamı Murat Mete ise yapılacak hizmetlerde yardımcı olacağını belirterek başarılar diledi.
Okunan Kuranı Kerimden sonra dua edilerek kurban kesildi. Yeni araçların bazılarının bulunduğu Belediye binasının önünde kurdele kesilerek araçlar hizmete alındı.

ARDAHAN

09 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:42
  • GÜNEŞ 06:07
  • ÖĞLE 12:02
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan'dan Trump'a sert karşılık
YEREL HABERLER Başkan'dan Trump'a sert karşılık
SBMYO’dan yeni üniversitelilere oryantasyon programı
YEREL HABERLER SBMYO’dan yeni üniversitelilere oryantasyon programı
Meclis Başkanından örnek davranış
YEREL HABERLER Meclis Başkanından örnek davranış
Çalınan 20 büyükbaş hayvandan 13'ü bulundu
YEREL HABERLER Çalınan 20 büyükbaş hayvandan 13'ü bulundu
Çıldır Kaymakamı Alper Taş, Köy ziyaretlerine başladı
YEREL HABERLER Çıldır Kaymakamı Alper Taş, Köy ziyaretlerine başladı
Posof’ta sonbahar ve ilkbahar birlikte yaşanıyor
YEREL HABERLER Posof’ta sonbahar ve ilkbahar birlikte yaşanıyor
Havası en temiz ilde üretilen coğrafi işaretli ballar paketleniyor
YEREL HABERLER Havası en temiz ilde üretilen coğrafi işaretli ballar ...
Çıldır’da "Obeziteye Dikkat" etkinliği
YEREL HABERLER Çıldır’da "Obeziteye Dikkat" etkinliği
ATSO ile Ardahan Belediyesi arasında marka lisans sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER ATSO ile Ardahan Belediyesi arasında marka lisans ...
Başkan Tunç talimat verdi: “Ardahan’ın eti İzmir’e ihraç edilecek”
YEREL HABERLER Başkan Tunç talimat verdi: “Ardahan’ın eti İzmir’e ...
Ardahan’dan Selçuk’a kardeşlik köprüsü
YEREL HABERLER Ardahan’dan Selçuk’a kardeşlik köprüsü
Ardahan’da kültür-sanat günleri
YEREL HABERLER Ardahan’da kültür-sanat günleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X