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Ardahan Belediyesi’nin kültür-sanat projesine önemli destek

İHA

Ardahan Belediyesi’nin kültür-sanat projesine önemli destek

Ardahan Belediyesinin KültürSanat, Yaşlı Bakım Evi, Kreş ve diğer sosyal alanları kapsayacak projesine Ardahanlı vatandaşlardan destek gelmeye başladı.
Ardahanlı hayırsever İsmet Aydın, Yenimahalle'de bulunan kullanılmayan binasını proje kapsamında belediyeye teslim etti. Binanın teslimi dolayısıyla Belediye Başkanı Faruk Demir ve İsmet Aydın arasında sözleşme imzalandı.
Belediye Başkanı Faruk Demir, kiralanan binayı, kültürsanat merkezi, yaşlı bakım evi, kreş ve sosyal alanlar olacak şekilde restore edeceklerini belirterek, “Ardahan halkının yetkisi ile şerefle taşıdığım Ardahan Belediye Başkanı unvanıyla, İsmet Aydın beyefendi ile aramızda bir sözleşme imzaladık. İsmet Aydın Bey’in Yenimahalle’de ki evini Ardahan Belediyemize kiraladık, ancak ücret karşılığı değil, sembolik, yasaların bize vermiş olduğu bir şekilde yaptık. Biz orayı Ardahan Belediyesi olarak kültür sanat merkezi, yaşlı bakım evi, kreş vb. gibi alanlarda restore edeceğiz ve dışarıdan para masrafı etmeden Ardahan halkının hizmetine sunacağız. Milletleri millet yapan geçmişleridir. Geçmişini unutan gelecek inşa edemez. O evde geçmişler var, yaşanmışlıklar var, orayı yaşatacağız, çok güzel bir taş bina, yaşlı ve yorgun gözüküyordu ama orayı civan bir delikanlı yapacağız. Güzel bir bahçesi var, bu binanın hizmete girmesi ile Yenimahalle’mize de bir cazibe merkezi kazandırmış olacağız.
Lafla Peynir Gemisi yürümüyor, Klavyeden Ardahan’ı sevenleri de halkım görecek.
Yenimahalle’miz de hak ettiği yere, ilgiye kavuşacaktır. Orada ki cezaevinin de bize tahsil edilmesi için dilekçemizi yazdık. O cadde hareketlenecek. Bunun gibi yıkılmaya yüz tutmuş, terk edilmiş ama taş bina olan, yıkılmasını da istemeyen vatandaşlarımız bize teslim etsinler. Bina onların olacak biz koruyup kollayacağız. Bir gün bu binayı geri istiyorum dediğinizde hemen anahtarı size vereceğiz. Ardahan’ı seven, ben Ardahanlıyım diyen herkesi bu kampanyamıza davet ediyorum. Bir torba çimentoda siz koyun ” diye konuştu.

ARDAHAN

10 Ekim 2019 Perşembe

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