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ARÜ Öğrencileri, Rusça Olimpiyatlarından dereceyle döndü

İHA

ARÜ Öğrencileri, Rusça Olimpiyatlarından dereceyle döndü

Ardahan Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden Canan İnal ve Ömer Selen, 46 Ekim 2019 tarihleri arasında A.S. Puşkin’in 220. Doğum günü anısına düzenlenen Türkiye geneli Rusça Olimpiyatları B1 seviyesinde birincilik ve B2 seviyesinde ikincilik elde etti.
Olimpiyatlara Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri, kursları, liseleri, kolejleri, Rus Dili ortaokulu ve anaokulu öğretmenleri, Rus Dili Bölüm Başkanları eşliğinde 6 binden fazla davetli katıldı.
Rusça Olimpiyatlarına dilbilgisi, okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere 5 bölümden oluşan doğrulanmış yeterlilik seviyesine uygun Rusça eğitimi alan lise, kolej ve üniversite öğrencileri katıldı.
Ardahan Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Shalala Ramazanova ile derece alan öğrenciler, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biberi makamında ziyaret etti. Öğrencileri ve Dr. Öğr. Üyesi Ramazaova’yı tebrik eden Rektör Biber, başarıların Ardahan Üniversitesi ailesini gururlandırdığını belirtti.
Ziyaret sonunda konuklar olimpiyat komitesi tarafından verilen teşekkür plaketini, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’e hediye etti.

ARDAHAN

10 Ekim 2019 Perşembe

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