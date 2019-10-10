Başkan Demir CHP kadın kolları başkanını ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ardahan’a geldi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir makamında ağırladığı Başkan Köse ve CHP Kadın Kolları yönetim kurulu üyelerine Ardahan’da kadınlara yönelik gerçekleşen çalışmalar ve belediye çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Ziyarete CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan ’da eşlik etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, “Biz bu belediyelere seçildiysek yükümüzün ağır olduğunu bilmemiz gerekir. İyi bir şekilde yönetmek zorundayız. İnsana dokunan, halka dokunan bir belediyecilik, bizleri başarıya ulaştıracak ”dedi.

Ziyaretlerinden dolayı CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse’ye teşekkür eden Başkan Demir, Başkan Köse’yi Ardahan’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek çalışmalarında başarılar diledi.

Belediyeyi borçla devraldığını kaydeden Başkan Demir, “Ben göreve geldiğimde araçlara günlük 20 litreden fazla benzin vermiyordu petrol istasyonları. Ama ben kendime söz vermişim, 2 yıl sonra petrol istasyonları ihaleye girmek için belediyenin kapısına gelecek. Tüm bu sorunları devrim yaparak birkaç yıl içerisinde çözeceğini ve başlangıç olarak belediyedeki kiralık araç devrine son verdiklerini” açıkladı.

ARDAHAN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:43

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