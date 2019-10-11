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(Özel haber) Şampiyona coşkulu karşılama

İHA

Karate dalında Avrupa Şampiyonluğu elde eden Eray Şamdanlı memleketi Çıldır'da coşkuyla karşılandı. Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu tarafından memleketine davet edilen Eray Şamdanlı'yı Çıldır halkı yaklaşık 50 araçlık konvoy ile ilçe girişinde karşıladı.

(Özel haber) Şampiyona coşkulu karşılama

Karate dalında Avrupa Şampiyonluğu elde eden Eray Şamdanlı memleketi Çıldır'da coşkuyla karşılandı. Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu tarafından memleketine davet edilen Eray Şamdanlı'yı Çıldır halkı yaklaşık 50 araçlık konvoy ile ilçe girişinde karşıladı.
Araçlarla birlikte ilçe turu atarak Çıldır halkını selamlayan Şamdanlı daha sonra Belediye Başkanının makamına geçti. Çıldır Belediye başkanı K. Yakup Azizoğlu, "İlçemizin çocuğu 7 Avrupa, 2 Dünya Şampiyonluğu elde etti. Allah nasip ederse 2020'de kendisinden olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Başarılarının devamını temenni ediyorum. Tarif edilemeyecek bir haz ve duygudayız. Eray kardeşime bugünün anısına Çıldır halkı adına bir hediye takdim ediyorum. Bu hediyeyi Çıldır halkı adına taktım ama ümit ediyorum ki Eray Çıldır halkı için olimpiyat madalyasını da alacaktır. Allah yar ve yardımcısı olsun yolu açık olsun" dedi.
Eray Şamdanlı, "Başkanımızın daveti üzerine memleketime geldim, burada olmaktan çok mutluyum. Herkesin gösterdiği ilgi ve sevgi beni daha da onurlandırdı. Çıldır için daha nice madalyalar kazanmak için daha fazla azim ve çaba içerisinde olacağım. İlgi ve alakalarından olayı başta Belediye Başkanımız olmak üzere bütün Çıldır halkına teşekkür ederim" diye konuştu.
Şamdanlı, Başkan Azizoğlu'na milli takım forması ve altın yaldızlı kalem hediye etti. Hediyeyi kabul eden Azizoğlu, "Bu hediyeyi Çıldır halkı adına kabul ediyorum ve bu hediyeler Belediye Başkanlık makamında demirbaş olarak kalacaktır" dedi.

ARDAHAN

11 Ekim 2019 Cuma

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