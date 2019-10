Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'nın başlatmış olduğu "Ardahan Okuyor projesi" kapsamında Şehit Öğretmen Sezgin Orta Okulu her gün 40 dakikasını okumaya ayırıyor.

Vali Mustafa Masatlı öncülüğünde başlatılan ve Valilik koordinasyonunca yürütülen proje kapsamında Şehit Öğretmen Sezgin Orta Okulu her gün 30 dakikalık okumanın ardından 10 dakika canlandırma yaparak projeyi uyguluyor.

Öğrenciler tarafından da ilgi gören proje aynı zamanda renkli görüntülere sahne oluyor. Projenin uygulayıcısı Şehit Öğretmen Sezgin orta Okulu Müdürü Serhat Dursun " Sayın valimiz Mustafa Masatlı'nın başlatmış olduğu bu proje hazırlanan planlar kapsamında büyük bir titizlikle uygulanıyor. Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz de öğrencilerimizle birlikte proje kapsamında her gün 30 dakikalık okumanın ardından 10 dakika canlandırma yapıyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz okudukları kitaplardaki karakterleri sergiliyor. Proje okuma alışkanlığının yanı sıra okuduğunu anlama, hayal gücünü genişletme ve canlandırma gibi bir çok öğretiyi içerisinde bulunduruyor. canlandırma anında ortaya çıkan görüntüler öğrencilerimizinde keyifli anlar yaşamasına vesile oluyor" dedi.

