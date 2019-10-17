Köy çocuklarının kamera ile tanışma anı

'Benim Hikayem' projesi kapsamında köy çocukları kamera ile tanıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ve işbirliğinde 'Benim Hikayem' projesi kapsamında Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Kayaaltı Köyü'nde öğrencileri ilk kez kamerayla tanıştırdı.

Ellerinde kamera köy köy dolaşan Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin son durağı Ardahan'da Göle ilçesine bağlı Kayaaltı Köyü oldu. Kayaaltı köyü ilk okulunda çocukları kamerayla tanıştıran Başkan Aytekin Polatel, öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı. Sınıflara kamerayı tanıtan Polatel, "Okullarda yapılan çalışmalarda bugüne kadar hiç kamerayla tanışmamış mikrofona dokunmamış çocukların ilk kez yaşadıkları deneyimler kayıt altına alınıyor. Teoride verilen eğitimler daha sonra bir klip çalışması dahilinde okul bahçesinde pratik hale dönüştürülüyor" dedi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği bu yılki proje kapsamında Muğla, Manisa, Çanakkale, Bartın, Sinop, Sivas'ın ardından geldiği Ardahan'da yapacağı tanıtımın ardından Ağrı, Diyarbakır ve Mersin'de bulunan 7 köye de gitmeyi planlıyor. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki 914 yaş arasındaki öğrencilerle bir araya gelen dernek üyeleri hem mesleklerini tanıtıyor hem de kamera kullanımı, kurgu, senaryo yazımını ve montaj eğitimi veriyor.

914 yaş grubundaki öğrenciler bu proje kapsamında hem kamera, kurgu ve senaryo yazımı eğitimi aldı, hem de dünyaya bir de kameramanların gözünden, yani vizörden bakmayı öğrendi.

ARDAHAN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:51

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