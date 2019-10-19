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TÜRKAV'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

İHA

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Ardahan İl Temsilcisi Çağrı Coşkun, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, tarihin tekerrür ettiği bir dönemi yaşadıklarını söyledi.

TÜRKAV'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Ardahan İl Temsilcisi Çağrı Coşkun, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, tarihin tekerrür ettiği bir dönemi yaşadıklarını söyledi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Coşkun, yaklaşık 100 yıl önce vermiş olduğumuz milli mücadeleden bu yana dünya devletlerinin Türk Milleti'ne bakışında değişen hiçbir şeyin olmadığınısöyledi.
Coşkun, ''Bundan 100 yıl önce girişmiş olduğumuz milli mücadelede soydaşlarımızın “ Gardaş Kömeği ” ( Kardeş Yardımı ) adını verdiği yardımlar silsilesini bugünlerde Bakü´de toplanan 7. Türk Konseyi Zirvesinde
“ Türk Devletleri ” nin ülkemize destek açıklaması ile yeniden görmüş olduk. Bu destek bizleri sevindirmiş ve bizlere güç vermiştir. Tıpkı Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğu gibi en önemli destek yine soy birliğimiz olan Türk Dünyası ve gönül birliğimizin olduğu Pakistan´dan gelmiştir.
Bu hareketin başarısız olması için mücadele eden, Türk ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşmanları bilmelidirler ki; “ Barış Pınarı Harekâtı ” sonucunda yıllardır çeşitli terör gruplarının vahşeti altında zulüm gören, dili, dini, ırkı ne olursa olsun bütün topluluklar tarihte olduğu gibi şanlı ordumuzun üstün mücadelesi sayesinde bölgede huzur ve barışa kavuşacaklardır. Ayrıca Türk Milleti´nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti´nin düşmanı olan, bölgeyi yeniden kurgulamaya çalışan ve Türk Devleti´ne ayar vermek isteyen bütün unsurlar da Türk´ün iradesini, kararlılığını ve gücünü bir kere daha görecektir. Özellikle ABD Başkanının had ve nezaket sınırlarını aşan tavır ve davranışları Türk Milleti tarafından dikkatle takip edilmektedir. ABD´nin Cumhurbaşkanımız nezdinde Türk Milletine yazmış olduğu mektuba, silahlı kuvvetlerimizin Suriye´nin kuzeyinde cevap vermesi ABD Başkanının karmaşık ruh halini daha da kötü bir hale getirmiştir. ABD´nin mektubuna verdiğimiz bu karşılık ile tüm dünya bilecek ki, Türk Devleti asla sizin kumandanız ile uzaktan kontrol altına alınacak bir devlet olmayacaktır.
Harekâtın başarılı olmasından, bölgenin güven ve istikrar ortamına kavuşmasından rahatsız olan batılı ülkeler ve onların oyuncağı haline gelen Arap Birliği devletleri ne yaparsa yapsınlar Şanlı Türk Ordusu´nun üstün inanç ve gayreti ile bu hareket başarıya ulaşacaktır. Dinimize duymuş olduğumuz bağlılıktan dolayı yüzlerce yıldır hizmet ettiğimiz, büyük bir sempati duyduğumuz, hatta onların selameti için zaman zaman ülkemizi tehlikeye attığımız,
Ortadoğu´da ki Arap Devletleri´nin bir Macaristan kadar olamaması da, Arap Devletleri´nin hala Türk ve Türkiye karşıtı olduğunu ve değişmediğini bizlere göstermiştir. Biz onlara Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi diyoruz; “ Sizin topunuz bir araya gelseniz zaten bir tane Türkiye etmezsiniz ”
Buradan harekâta karşı olan ve harekâtın önemini anlamayan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da bir çağrımız vardır. Türk Devleti köklerinden gelen bir duruş gereği dünyada ki hiçbir milletin emperyalizme oyuncak olmasına izin vermeyecektir. Dünyanın bütün emperyalist ülkelerinin bu harekâta karşı olmalarının sebebi de zaten budur.
“ Barış Pınarı Harekâtı ” asla bir işgal, zulüm ve asimilasyon hareketi değildir. Bu nedenle bugün bu haklı ve meşru mücadelemizde hep birlikte olma vaktidir.
Sonsöz olarak; Türkiye Cumhuriyeti Devleti´nin geleceği ve Türk Milleti´nin huzur ve güvenliği için, hemen yanı başımızda Türk düşmanları tarafından kurulup büyütülerek bir güç haline getirilen terör örgütlerinin bertaraf edilerek, bölgede barışı tesis edecek olan “ Barış Pınarı Harekâtı ” inşallah hayırla sonuçlanacaktır. Bizler büyüklerimizin “ Devletin Asil Evlatları ” olarak adlandırdığı Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı ( TÜRKAV ) üyeleri olarak; her daim Devletimizin, Milletimizin ve Şanlı Ordumuzun yanında olduğumuzu, üzerimize düşen ne varsa yapacağımızı buradan ilan ediyoruz.'' dedi.

ARDAHAN

19 Ekim 2019 Cumartesi

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