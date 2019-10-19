Çıldır Kaymakamı Alper Taş'dan Muhtarlar Günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çıldır Kaymakamı Alper Taş'dan Muhtarlar Günü mesajı

İHA

Çıldır Kaymakamı Alper Taş 19 Eylül Muhtarlar günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Çıldır Kaymakamı Alper Taş'dan Muhtarlar Günü mesajı

Çıldır Kaymakamı Alper Taş 19 Eylül Muhtarlar günü münasebetiyle mesaj yayımladı.
Taş mesajında "Muhtarlık müessesesi; kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliği olduğu aşikârdır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımız ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Yönetim anlayışımızda, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklarımız olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir.
Muhtarlarımızın zor şartlar ve kısıtlı imkânlarla yürüttükleri fedakârca hizmetlerin karşılığı manevi haz olsa da son dönemde yapılan maddi ve manevi iyileştirmelerin artarak devam etmesi devletimizin kendilerine verdiği önemin bir göstergesidir.
Bu duygu ve düşüncelerimle, Muhtarlarımıza hizmetlerinden ve gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, İlçemizde görev yapan tüm mahalle muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en kalbi duygularımla kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

ARDAHAN

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 04:53
  • GÜNEŞ 06:17
  • ÖĞLE 11:59
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TÜRKAV'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER TÜRKAV'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Çıldır'da Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Çıldır'da Muhtarlar Günü kutlandı
Kafkaslardan Anadolu’ya Şiir Rüzgârları bu yıl da esmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Kafkaslardan Anadolu’ya Şiir Rüzgârları bu yıl da ...
Ardahan'da 2019 Yılı 4. Dönem Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Ardahan'da 2019 Yılı 4. Dönem Koordinasyon Kurulu ...
Köy çocuklarının kamera ile tanışma anı
YEREL HABERLER Köy çocuklarının kamera ile tanışma anı
Köy okulundaki öğrenciler kamerayla tanıştı, klip çekti
YEREL HABERLER Köy okulundaki öğrenciler kamerayla tanıştı, klip ...
Jandarma ekipleri hayvan hırsızlarına göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri hayvan hırsızlarına göz açtırmıyor
Posof’ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri tamamlandı
YEREL HABERLER Posof’ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri tamamlandı
Halk anlattı, Başkan not aldı
YEREL HABERLER Halk anlattı, Başkan not aldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X