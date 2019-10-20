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Mahalle Muhtarları muhtarlık ofisine kavuştu

İHA

Ardahan'da muhtarlık ofisi bulunmayan Yenimahalle, Kaptanpaşa, Halilefendi, Karagöl, Atatürk, Gürçayır ve İnönü Mahallesi Muhtarlarına Belediye Başkanı Faruk Demir tarafından AVM binasında ofisler tahsis edilerek teslimi yapıldı.

Mahalle Muhtarları muhtarlık ofisine kavuştu

Ardahan’da muhtarlık ofisi bulunmayan Yenimahalle, Kaptanpaşa, Halilefendi, Karagöl, Atatürk, Gürçayır ve İnönü Mahallesi Muhtarlarına Belediye Başkanı Faruk Demir tarafından AVM binasında ofisler tahsis edilerek teslimi yapıldı.
Ofislerin tesliminde konuşan Belediye Başkanı Faruk Demir, “Değerli muhtarlarım, sizin nezlenizde Ardahan il, ilçe ve tüm Türkiye’de ki demokrasinin, gelişmenin, halka hizmetin ilk ve vazgeçilmez halkası olan Muhtarlarımızın Muhtarlar gününü kutluyorum. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kıçıçdaroğlu’nun bir ifadesi ve talimatı oldu bize. ‘Kentleri mutlaka muhtarlarımızla yöneteceksiniz’ dedi. BU kapsamda bizlerde muhtarlarımızın en önemli ihtiyacını karşılamak için bir adım attık. Kent merkezinde ki muhtarlarımızın, toplantılarını yapacakları ve vatandaşa hizmet verecekleri ofisleri bugün sizlere tahsis ettik ve böylesi güzel bir günde teslim ediyoruz. Belediyemizin size tahsis ettiği ofislerde hayırlı hizmetler vermenizi temenni ediyor Muhtarlar Gününüzü Kutluyorum” dedi.
Konuşmaların ardından muhtarlara ofisleri teslim edilerek, açılışı gerçekleştirildi.

ARDAHAN

20 Ekim 2019 Pazar

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