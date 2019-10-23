Vali Mustafa Masatlı, kent merkezinde vatandaşlarımızla buluştu

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, çarşı gezisi sırasında kıraathanelerde ve çay ocaklarında vatandaşlarımızla buluştu. Vatandaşlarımızla sohbet edip, sorun ve taleplerini bizzat dinleyen Valimiz, bazı esnaflara da hayırlı işler diledi.

Vali Masatlı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, insan odaklı bir yönetim anlayışı ile 2023 hedefleri doğrultusunda hızla yol alan bir Türkiye’nin olduğunu anlattığı vatandaşlarla, ayrıca Ardahan’ın geleceğine katkı sağlayacak, eğitim, sağlık, hayvancılık ve tarım konuları başta olmak üzere çeşitli konular üzerine sohbette bulundu.

Vatandaşlar, haftanın neredeyse tüm günlerinde çarşıda, pazarda veya çay ocaklarında Vali Mustafa Masatlı’yı görmekten, sorunlarını, taleplerini bizzat anlatabilmekten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

ARDAHAN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:57

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