Ardahan’da PTT’nin 179’uncu yıl dönümü kutlanıyor

PTT’nin 179’uncu kuruluş yıldönümü, yurt genelinde olduğu gibi Ardahan’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT ’nin bu yıl 179. Yaşını kutladığını belirten Ardahan PPT Başmüdürü Cafer Yavuz ’’iki asra yaklaşan tecrübesi ile vatandaşlara hizmet veren PTT A.Ş bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Ulusal ve uluslar arası alanda büyük başarılara imza atarak posta, kargo, lojistik, e ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde hizmet veren PTT A.Ş 179 yıllık bilgi ve birikimiyle geleceğe ışık tutuyor. Kurulduğu günden bu yana tecrübesi, yenilikçi bakış açısı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğini artıran PTT hayatın her alanında vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Türkiye’nin her köşesine daima hizmet götürmeyi ilke edinen PTT yurt içindeki güçlü ve karar alıcı konumunun yanı sıra Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı göreviyle de faaliyetlerini sürdürüyor.’’ dedi.

Türkiye genelinde yaklaşık 43 bin personel, 5 binin üzerinde iş yeri, 3 bini aşkın PTT matik, 158 Mobil PTT ve 9 binden fazla dağıtım aracı ile hizmet sunduklarını belirten Yavuz, ’’Şirket’in eticaret platformu E PTT AVM. com, 2,5 milyondan fazla kayıtlı üye, 7,5 milyonu aşkın ürün ve 5 binden fazla tedarikçi ile sektöründe güçlü bir konumda bulunmaktadır. E PTT AVM. com’un ürün havuzundan beslenen ve KOBİ’ler ile ulusal markalara dünyaya açılma imkan’ı veren www.ready2sale.com platformu ise ülke olarak eihracat hedeflerine ulaşılmasına önemli katkı sunmaktadır.’’ dedi.

Yavuz, İl genelinde ise 5 Merkez 1 Şube 64 personel ile tüm hizmetleri en iyi şekilde verilmeye çalışıldığını söyledi.

