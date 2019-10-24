Çıldır'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amatör Spor Haftası dolayısı ile Çıldır İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce çeşitli sportif etkinlikler düzenlendi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Çıldır Kaymakamlığı desteğiyle ilçeye bağlı çeşitli okullarda amatör sporlar dalında Satranç, Masa Tenisi, Atletizm yarışmaları düzenledi. Yarışmalara toplamda 150 öğrenci katıldı.

Düzenlenen yarışmaların sona ermesinin ardından açıklama yapan Çıldır Kaymakamı Alper Taş "Her branştan sportif faaliyet gerçekleştirerek yetenekli çocuklarımızı tespit etmek. Yetenekli çocuklarımızı antrenör gözetiminde çalışmasını sağlayarak Türk sporuna kazandırmayı hedeflemekteyiz" dedi.

ARDAHAN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:58

GÜNEŞ 06:23

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:24

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.